Сухо та малохмарно: погода в Україні 6 лютого

На заході країні вдень прогнозується мокрий сніг

Протягом дня опади у вигляді мокрого снігу можливі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 6 лютого, на більшій частині України зберігатиметься переважно суха та малохмарна погода.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода в регіонах

Протягом дня опади у вигляді мокрого снігу можливі у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях. Температура повітря вночі становитиме від -1 до +1 градуса. Вдень прогнозується відлига 3-5 градусів вище нуля. Також синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.

На заході країні вдень прогнозується мокрий сніг, температура коливатиметься від +2 °C до +5 °C, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На півночі України протягом доби опади не очікуються, денна температура коливатиметься близько +4 °C.

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Мокрого снігу варто чекати у неділю у Луганській та Донецькій областях. Крім того, у цих регіонах уночі очікуються сильні морози до -8 градусів. На Кримському півострові до +5 °C.

Вдень мокрий сніг прогнозується у Луганській та Донецькій областях. Температура вище нуля – від +1 °C до +3 °C.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил. Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.