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Сухо та переважно сонячно: якою буде погода в Україні 13 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 лютого, 05:48
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У південній частині та в центральних областях вночі та вранці місцями туман
У східних регіонах температура коливатиметься від +1 до +4°C. Колаж "Сьогодні"
У східних регіонах температура коливатиметься від +1 до +4°C. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 13 лютого, в Україні прогнозується сонячна та малохмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

У південній частині та в центральних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на північному сході країни 10-15° морозу, вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті до 10°.

У північних областях буде дещо прохолодніше — від +3 до +5°C, у Київській області до +7°C. А ось у Чернігівській області – від -1°C до +1°C. У східних регіонах температура коливатиметься від +1 до +4°C. У центрі та на півдні країни протягом дня температура становитиме близько 7°C.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил. Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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