Свіже повітря у квартирі – все, що важливо знати про вентиляцію

Якщо ви помітили, що в будинку з'являється пліснява або якість повітря в кімнаті не влаштовує – час подумати про вентиляцію

Основна ціль вентиляції – забезпечити належний повітрообмін у приміщенні для підтримання необхідних параметрів внутрішнього повітря. Зазвичай питання вибору вентиляції вирішується ще на етапі будівництва будинку згідно із чинними стандартами. Дві витяжки – у санвузлі та на кухні – забезпечують відтікання повітря, а щілини у вікнах та дверях – надходження свіжого повітря. На жаль, це не завжди дає бажаний ефект, а іноді навіть дає зворотний.

Де і для чого потрібно застосовувати вентиляцію

Щойно у кімнаті стає важко дихати, пітніють вікна або з'являється цвіль на стінах, постає питання про вентиляцію. Це проблема і старих будинків, і новобудов. Перепланування, герметизація та утеплення, заміна вікон у квартирах приносять задуху до приміщення. А новобудови з їхньою надмірною турботою про енергоефективність узагалі перетворюються на термос – свіжому повітрю надходити просто нізвідки – ані щілин, ані технічних отворів.

Цвіль на стінах – це привід перевірити вентиляцію в приміщенні.

Ось чому питання вентиляції виникає і у власників престижних сталінок, і в покупців сучасних апартаментів у житлових комплексах. Підсумок один – самопочуття погіршується, а оздоблення поступово псується.

Які типи вентиляції застосовуються у квартирі

Розглянемо загальні відомості про те, що таке система вентиляції. Існує два основних типи – природна та механічна. Незважаючи на загальні завдання, працюють вони по-різному.

Природна вентиляція присутня у багатоповерхівках одразу. Це звичні для всіх витяжки у ванній та кухні для відведення відпрацьованого повітря. А за надходження у квартиру достатньої кількості свіжого повітря відповідають щілини та негерметичності у вікнах та вхідних дверях, які разом із киснем пропускають шум, пил та алергени, а взимку – ще й холод.

Природну вентиляцію в кімнаті забезпечують щілини і негерметичність у вікнах і дверях.

Механічна вентиляція – це система примусового нагнітання свіжого повітря. Вона буває централізована та децентралізована. Централізовану облаштовують тільки на етапі будівництва або ремонту. Характеризується наявністю однієї вентиляційної установки та системою повітропроводів для подавання повітря до всіх необхідних приміщень будинку або квартири.

Децентралізована вентиляція встановлюється окремо в кожне приміщення, не вимагає прокладання системи повітропроводів, а її встановлення майже завжди можливе на будь-якому етапі ремонту та після його закінчення. Це дозволяє створити індивідуальний мікроклімат у кожному приміщенні.

Більшість сучасних вентиляційних установок, які розраховані для житлових будівель, обладнані рекуператорами. Це дозволяє підігрівати повітря без участі електричних нагрівачів – за рахунок передавання тепла витяжного повітря припливному.

Переваги та недоліки механічної припливно-витяжної вентиляції

Механічна вентиляція забезпечує повноцінне провітрювання приміщення шляхом подачі свіжого та видалення відпрацьованого повітря. Різні її види підходять для підтримання мікроклімату в приміщенні, але мають обмеження, переваги та недоліки.

1. Централізована вентиляція

Її беззаперечна перевага – повноцінна збалансована вентиляція. З такою системою, розрахованою для кожної квартири або будинку індивідуально, можна не боятися плісняви, пилу та шуму з вулиці. Але в неї є наступні недоліки:

Її неможливо встановити у житловому приміщенні із закінченим ремонтом, тобто змонтувати її можна тільки під час ремонту або будівництва.

Єдина система для всієї квартири/будинку – домогтися індивідуального мікроклімату в кожній кімнаті не вдасться.

2. Децентралізована вентиляція

Децентралізована вентиляція працює за таким самим принципом: подає свіже повітря і видаляє відпрацьоване. Компактність системи та простота встановлення визначає її переваги:

Монтаж можливий у будь-який час незалежно від ремонту та стану приміщення.

Кожна кімната може мати свої індивідуальні параметри провітрювання.

Просте обслуговування.

Щоправда, і тут є "але" – для кожного приміщення необхідна окрема вентиляційна установка (одна або декілька).

2.1. Побутові рекуператори

Побутовий рекуператор або провітрювач – відносно новий пристрій, але вже досить популярний у жителів мегаполісів, що піклуються про своє здоров'я. Це компактна система припливно-витяжної вентиляції для підтримання комфортного мікроклімату в житловому або офісному приміщенні.

Децентралізована система вентиляції дозволяє створити індивідуальний мікроклімат в кожному приміщенні

Рекуператор складається із декількох функціональних блоків та елементів: реверсивний двигун з крильчаткою, який здатний працювати в однобічному (приплив або витягання) та двобічному (поперемінно приплив та витягання) режимах, регенератор енергії, повітряні фільтри та внутрішня панель з блоком керування.

Його схема роботи проста: відпрацьоване повітря витягується з приміщення, віддаючи своє тепло рекуператору. Свіже повітря ззовні, проходячи через фільтр та підігрітий теплом витяжного повітря рекуператор, надходить до приміщення вже очищеним та теплим. Це забезпечує вентиляцію і допомагає частково скоротити витрати на опалення холодної пори року.

Фахівці та клієнти відзначають три істотні переваги рекуператорів:

високий коефіцієнт рекуперації;

у більшості випадків – компактні розміри;

практично безшумну роботу.

Припливні установки

Припливні установки також належать до пристроїв децентралізованої вентиляції, як і провітрювачі. Але вони мають і відмінності:

працюють тільки на приплив повітря, тому не використовують рекуперацію тепла;

установки більш енергоємні – підігрівання повітря відбувається за рахунок електричних нагрівачів;

широкий вибір фільтрів (як у базовому виконанні, так і опційно) забезпечує високий ступінь очищення повітря;

вони габаритніші за рекуператори через об'ємний внутрішній блок.

Порівняння популярних виробників побутових рекуператорів

Багато виробників провітрювачів добре відомі у Європі, в тому числі й в Україні. Серед них Маico, Blauberg, Marley та ін. Кожна компанія пропонує споживачам обмежений набір кліматичних пристроїв. Серед них виділяється компанія Blauberg – рекуператори цієї торгової марки відрізняються високою якістю, широким функціоналом і набором корисних опцій, доступною ціною.

Який рекуператор повітря обрати

Вибір системи вентиляції залежить не стільки від бюджету та бажання власника квартири, скільки від технічних можливостей її монтажу. Складні будівельні роботи доступні не завжди, а ось встановлення децентралізованої вентиляції можливе за будь-яких обставин. До того ж це набагато дешевше, ніж інші варіанти організації вентиляції.

Якісне повітря у приміщенні – це запорука гарного самопочуття і міцного здоров'я.

Тому, якщо ви помітили, що в будинку з'являється пліснява або якість повітря в кімнаті не влаштовує (є бажання частіше провітрювати приміщення) – час подумати про вентиляцію. І найкращим рішенням у такому разі буде придбання та монтаж провітрювача.

Висновок

Якісне повітря у приміщенні – це запорука гарного самопочуття та міцного здоров’я, а також збереження ремонту приміщення та предметів інтер’єру. Мінімум алергенів, пилу, бруду, відсутність плісняви – усе це забезпечують сучасні системи вентиляції, якими можна і потрібно користуватися.