Зустріч Зеленського і Байдена. На Майдані Незалежності зібралися мітингувальники – онлайн-трансляція

Станом на 12:00, на Майдані більше 300 активістів

Судячи з кадрів на мітингу вже кілька сотень осіб / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві проходить акція "Вимоги нації до президента Зеленського перед візитом в США", яку організовує ВО "Свобода".

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Про це повідомляє "Сьогодні".

На Майдан Незалежності приходять активісти. Судячи з кадрів там вже кілька сотень людей – з кожною хвилиною до них додаються нові учасники. За даними кореспондента "Сьогодні", станом на 12:00, на Майдані вже близько 300 осіб.

Туди приїхали представники "Свободи" з Донецької області – вони перед початком мітингу сфотографувалися біля стели Незалежності.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Учасники мітингу скандують "Свобода прийде – порядок наведе". Йдуть вони під ОПУ.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Зеленський в США

візит Володимира Зеленського в США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.

в США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.

Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.

Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.

Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після недавньої угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.