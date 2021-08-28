Зустріч Зеленського і Байдена. На Майдані Незалежності зібралися мітингувальники – онлайн-трансляція

У Києві проходить акція "Вимоги нації до президента Зеленського перед візитом в США", яку організовує ВО "Свобода".
Про це повідомляє "Сьогодні".
На Майдан Незалежності приходять активісти. Судячи з кадрів там вже кілька сотень людей – з кожною хвилиною до них додаються нові учасники. За даними кореспондента "Сьогодні", станом на 12:00, на Майдані вже близько 300 осіб.
Туди приїхали представники "Свободи" з Донецької області – вони перед початком мітингу сфотографувалися біля стели Незалежності.
Учасники мітингу скандують "Свобода прийде – порядок наведе". Йдуть вони під ОПУ.
Зеленський в США
- візит Володимира Зеленського в США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.
- До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.
- Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.
- Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.
- Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після недавньої угоди США і Німеччини по "Північному потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.
Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.