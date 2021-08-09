Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини України

Що обговорять Зеленський і Байден у США: Кулеба назвав три блоки питань

9 серпня 2021 10:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Візит до Вашингтона запланований на 30 серпня, в ході якого Зеленський планує підняти кілька важливих моментів

Байден та Зеленський зустрінуться 30 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

Байден та Зеленський зустрінуться 30 серпня. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час візиту президента Володимира Зеленського у США він має намір обговорити з американським лідером Джо Байденом три основні блоки питань – політичний, економічний та безпеку. Також очікується підписання офіційних документів.

Реклама

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Політичний блок

"Перше – це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання".

Безпека

"Всі розуміємо, що це протидію російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

Економіка

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Чи можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони".

Реклама

За його словами, за підсумками переговорів буде спільний документ двох президентів, будуть підписані й інші документи, деякі з них на фінальній стадії.

В тренді
Обрання запобіжного заходу Януковичу і російсько-китайські навчання – анонси СЬОГОДНІ
У Києві відбудеться черговий суд по Януковичу, а в Китаї - навчання з РФ / колаж "Сьогодні"
  • Візит Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом 2019 року.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять до України міністра транспорту.
  • Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які сподівається обговорити з американським колегою.

Тим часом у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю
Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділюУкраїна
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)Україна
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпні
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпніФінанси
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого граду
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого градуХарків
Новий заступник міністра інфраструктури Найєм відповів хейтерам
Новий заступник міністра інфраструктури Найєм відповів хейтерамУкраїна
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильники
У одесита, який морив голодом сина, вдома виявилися забиті під зав'язку холодильникиУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти