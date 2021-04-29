Чи була робота у "звільненого" наукового керівника Киви – розслідування "Сегодня"

Народний депутат Ілля Кива стверджує, що після скандального захисту дисертації його наукового керівника звільнили з роботи, однак де працював Володимир Гурковський останнім часом, виявилося таємницею під сімома замками.

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Звідки могли звільнити наукового керівника депутата, з’ясували новини "Сьогодні".

Слід зазначити, що сам Володимир Гурковський підтвердив, що отримав попередження про майбутнє звільнення, але також не сказав, звідки.

"Сьогодні" спершу звернулися по коментар в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, де відбувався скандальний захист, і відповідь виявилась дещо несподіваною.

"Науковий керівник депутата Киви не є співробітником інституту взагалі! Більше того, значна частина членів спеціалізованої вченої ради також не є співробітників інституту, це науковці з інших установ і навчальних закладів, не обов’язково навіть університетів", – заявив керівник центру медіакомунікацій і зв'язків з громадськістю Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Юрій Нестеряк.





Відео: Сьогодні

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На сторінці Володимира Гурковського в Google Академії, яка індексує наукові праці, його остання робота датована груднем минулого року. У ній зазначено, що автор є заступником директора всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління". Утім інформації про цю організацію в інтернеті майже немає, а телефон, зазначений при реєстрації, вже давно належить іншій людині.

У тій же роботі Володимир Гурковський також значиться професором кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом. Але на офіційному сайті академії серед співробітників кафедри його прізвища немає. Коментувати що-небудь по телефону в академії відмовились, запропонувавши надіслати запит.

Тож звідки звільняють наукового керівника нардепа Іллі Киви, та чи дійсно це звільнення пов’язане із захистом дисертації, чи це просто спроба відволікти увагу від скандальної історії, поки не відомо.