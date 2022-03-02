"Так тікали, що штани загубили": відео кинутої найновішої техніки РФ

Бійці ВСУ забрали техніку в Бучі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти так тікали з Бучі, що кинули нову бойову машину піхоти-3 (БМП-3) і навіть штани.

Відео виклав у себе в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Покинули та втекли

"Вони покинули його просто тут, на вулиці, і втекли", – сказано на відео.

Зазначається, що БМП-3 має потужне озброєння, чим відрізняється від попередніх версій:

"Це спарена гармата калібру 100 мм і 30 мм автоматична разом з нею. Це потужна та грізна зброя, але вони її покинули".

Бійці ВСУ забрали техніку.

До речі, росіяни втікали так спішно, що навіть залишили на паркані свої штани.

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Нагадаємо, в Бучі Київської області пошкоджені будинки та спалена ворожа техніка. У місті великі руйнування.

Місцеві служби екстрено відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Бучу обов'язково буде відбудовано.

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