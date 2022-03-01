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Спалена техніка та зруйновані будинки. Як зараз виглядає Буча (фото, відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 11:42
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Російські найманці обстрілюють мирних жителів на території України
Підірваний міст та спалена техніка у Бучі
Підірваний міст та спалена техніка у Бучі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Бучі Київської області пошкоджені будинки та спалена ворожа техніка. Місто зазнало великих руйнувань.

Відео руйнувань опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Буча після того, як її денацифікували. Дякую, ху*ло! Люди на тебе тут чекають з квітами! Ти усіх звільнив!" – написав Гончаренко.

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Спалена техніка росіян. Фото: Reuters

Супермаркет у Бучі. Фото: Reuters

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Фото: Reuters

Місцеві служби в екстреному порядку відновлюють знищену ворогом інфраструктуру, а міський голова Анатолій Федорук обіцяє, що Бучу обов'язково буде відновлено.

Окупанти розстрілюють мирних жителів

Вчора евакуювали мешканців передмістя в районі Антонівського мосту через постійні обстріли. Нині у тому районі дуже небезпечно. Росіяни обстрілюють автомобілі та забирають у людей телефони.

Також евакуювали людей із сіл Козацьке та Веселе. Їх відвезли до Нової Каховки. Люди чотири дні просили надати їм "зелений коридор" і нарешті місцева влада змогла домовитись із окупантами. Але виїхали далеко не всі, бо боялися провокацій, що їх розстріляють. І недарма, адже на греблі біля Каховської ГЕС справді розстрілювали авто із людьми. Російські снайпери вже вбили кілька сімей.

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