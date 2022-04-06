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"Так буде з кожним зрадником": на Харківщині впіймали помічника окупантів

Павло Заяць Павло Заяць
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6 квітня, 07:53
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Військовослужбовці спецоперацій ЗСУ передають "вітання" колаборантам
Затриманий Євгеній Брюханов, який допомагав російським окупантам в Ізюмі
Затриманий Євгеній Брюханов, який допомагав російським окупантам в Ізюмі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області затримали колаборанта Євгена Брюханова, який погодився допомагати російським окупантам в Ізюмі.

Про це повідомив у Facebook начальник управління у справах молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельников.

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"Так буде з кожним зрадником України! На світлині – Євгеній Брюханов, який одним із перших почав співпрацювати і допомагати російським окупантам в Ізюмі. Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. Тож військовослужбовці спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз в Ізюмі, і закликають їх добровільно здаватися", – написав він.

Як зазначив Стрельников, жителі Ізюма ніколи не забудуть і не пробачать тих, хто причетний до воєнних злочинів проти країни і міста.

"Ми з-під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України. Віднині і назавжди їм ніде не буде покою, вони завжди будуть ціллю або мішенню не тільки наших спецпризначенців, а й кожного громадянина. Оскільки немає строку давності їхнім звірствам, а значить, ми маємо повне моральне право переслідувати їх доти, доки всі вони не будуть належно покарані", – додав він.

Окупантам в Ізюмі допомагає депутат від ОПЗЖ

Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський допоміг російським окупантам захопити місто, показавши незахищену дорогу, розповів Максим Стрельников.

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"У суботу, 26 березня, почали надходити повідомлення про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав незахищений шлях до Ізюма державний зрадник – Анатолій Фомічевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти до міста", – заявив Стрельников.

Ізюмський депутат Анатолій Фомічевський до членства в ОПЗЖ очолював місцевий осередок забороненої Компартії України. За свою діяльність Фомічевський був внесений до списку посібників терористів на сайті Миротворець.

Анатолій Фомічевський (лівоворуч)
Анатолій Фомічевський (лівоворуч)

Також серед колаборантів в Ізюмі опинилися колишні працівники міліції міста й ексмер Олександр Божков, що був членом колишньої Партії регіонів.

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