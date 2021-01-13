Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь

У МОЗ ніяк не визначаться – то хочуть продовжити локдаун, то запевняють, що дата не зміниться

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні буде діяти, як і було визначено урядом, до 24 січня. Жорсткі січневі обмеження не будуть припинені раніше терміну. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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Він нагадав, що загальнонаціональний карантин діє до 28 лютого 2021 року.

"Щодо посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 січня, і позиція Міністерства охорони здоров'я залишається незмінною – вони мусять діяти до 24 січня, як це було передбачено постановою уряду", – сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що жодних рішень щодо припинення жорстких обмежень раніше встановленого терміну МОЗ не підтримує і не вносило на розгляд Кабміну.

"Ми вважаємо, що ці 16 днів посилені карантинні обмеження мають діяти", – додав глава МОЗ.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, і він це підтримує, і його радники, і провідні епідеміологи країни. А міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що не підтримає продовження жорсткого карантину, оскільки це стане ударом по сфері культури та креативним індустріям.

А глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів нам в коментарі, що локдаун в Україні потрібно було оголошувати на три тижні, а не на 16 днів.

Відео: Сьогодні

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