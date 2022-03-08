"Там повно трупів": ЗСУ зірвали два прориви окупантів під Києвом

Українські військові зупинили окупантів, які намагалися прорватися до Києва через Ясногородку та Пущу-Водицю. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар у Facebook.
"Про хороше на Київщині. Окупанти пробують прорватися з Ірпеня далі за Житомирську трасу на Ясногородку та Білогородку. Так от, в Ясногородці наші накрили їх так, що тепер там повно їхніх трупів. Відкинули знову за Житомирську. Так само провалилася і спроба прориву на Київ через Пущу-Водицю!" — розповіла вона.
Війна в Україні 8 березня
- Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
- На Київщині понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставляння продуктів та ліків. "Зеленого коридору" потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
- У Мережі з’явилися документальні свідчення про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
- У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
- Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.