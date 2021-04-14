Таран: Росія може напасти з Криму

Росія може напасти з окупованого Криму, щоб отримати доступ до води, але і не виключена військова провокація на Донбасі. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран під час виступу в Європарламенті, передає Європейська правда.
Він назвав європейцям чотири можливих цілі скупчення Росією військ поблизу українського кордону:
- Це може бути демонстрацією сили з метою збільшити тиск на Україну, уповільнити позитивні зміни і перешкодити інтеграції в НАТО.
- Росія може готувати військову операцію на Кримському напрямку, щоб вирішити проблему водопостачання окупованого півострова.
- Росія може влаштувати провокацію на Донбасі подібно до того, як це сталося в Грузії, після чого Київ можна буде звинуватити в порушенні режиму тиші і використовувати це як привід для захоплення нових територій Донецької і Луганської областей.
- Масштабне скупчення військ РФ може бути відповіддю РФ на проведення навчань НАТО Defender Europe 2021, а одночасно і підготовкою до російських навчань "Захід-2021".
"Беручи до уваги всі ці припущення, ми не можемо виключити, що російські окупаційні сили у Криму або поблизу наших кордонів можуть вдатися до значних провокацій протягом цього року", – заявив Таран.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 квітня Столтенберг також зустрічався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони озвучили низку важливих меседжів, зокрема щодо військової агресії Росії, вступу України в Альянс, а також ескалації конфлікту на Донбасі.
Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, які війська Росія перекинула до кордонів України. За його словами, це реакція на навчання НАТО.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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