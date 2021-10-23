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СЬОГОДНІ Новини України

В Україні тепло до +21 і дощі: прогноз погоди на 23 жовтня (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 жовтня, 07:19
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У східних областях у денний час буде до +18 тепла
У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +16 до +18 тепла. Колаж "Сегодня".
У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +16 до +18 тепла. Колаж "Сегодня".

Погода в Україні в суботу, 23 жовтня, буде теплою і сонячною. Водночас синоптики подекуди прогнозують невеликі опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Стовпчики термометрів покажуть до +21 градусів тепла. Тепло буде як в східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 16-18 градусів вдень, а вночі від +8 до +11 градусів.

У центрі вдень стовпчики термометрів покажуть +16 до +18 тепла, а вночі – в межах 11 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики також прогнозують сонячну погоду.

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У західних областях прогнозують сприятливу погоду. Відмітки на термометрах покажуть +10...+14 градусів.
У східних областях у денний час буде до +18 тепла, а вночі очікується до +10 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях буде сонячно.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

У другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

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Середня місячна температура в жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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