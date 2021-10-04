Тепло і без опадів: прогноз погоди в Україні на 4 жовтня

У деяких регіонах температура сягатиме 20 градусів тепла

Найтепліше цього дня буде на заході/Колаж: Сьогодні

Погода в Україні в понеділок, 4 жовтня, буде сонячна і без опадів. Вдень +11-16 градусів, а місцями навіть +20.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вітер буде південно-східний, 5-10 м / c. Найтепліше в західних областях — 13-21 градусів тепла.

На сході теж прогнозують сприятливу погоду. Стовпчики термометрів коливатимуться від +13 до +15 градусів.

В північних регіонах буде по-осінньому тепло. Вдень прогнозують 12-16 градусів тепла. На півдні — від +15 до +17 градусів.

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У Києві погода буде теплою й без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 14-16 градусів.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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