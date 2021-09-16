Тепло і сухо, але не скрізь. Чого чекати від погоди в Україні 16 вересня

В Україні у четвер, 16 вересня, очікується переважно суха і тепла погода. Стовпчик термометра сягатиме 25 градусів.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
За даними синоптиків, опади сьогодні очікуються тільки у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях. У решті регіонів буде сухо з мінливою хмарністю.
Найтепліше в четвер буде в західних областях – 22-26 градусів. Найнижча температура очікується в східних і північних областях – 17-20 градусів. У центрі і на півдні стовпчик термометра буде на рівні 20-24 градуси.
У столиці 16 вересня також буде сухо, температура 19-21 градус.
В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи
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