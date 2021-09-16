Тепло і сухо, але не скрізь. Чого чекати від погоди в Україні 16 вересня

Синоптики прогнозують, що найтепліше в четвер буде в західних областях

В Україні буде тепла погода / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у четвер, 16 вересня, очікується переважно суха і тепла погода. Стовпчик термометра сягатиме 25 градусів.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Реклама

За даними синоптиків, опади сьогодні очікуються тільки у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях. У решті регіонів буде сухо з мінливою хмарністю.

Найтепліше в четвер буде в західних областях – 22-26 градусів. Найнижча температура очікується в східних і північних областях – 17-20 градусів. У центрі і на півдні стовпчик термометра буде на рівні 20-24 градуси.

Реклама

У столиці 16 вересня також буде сухо, температура 19-21 градус.

Якою буде погода в областях 16 вересня. Дані Укргідрометцентру

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

В останні роки погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини.

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Також читайте інші новини по темі: