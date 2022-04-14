Тепло, але вітряно. Погода в Україні на 14 квітня (карта)

Сьогодні в країні опади прогнозують лише у деяких областях, однак у більшості — мінлива хмарність

В Україні буде тепло/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 14 квітня, в Україні буде переважно без опадів. Протягом дня прогнозують теплу погоду. Швидкість вітру сягатиме 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Цього дня прогнозують опади у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 16 градусів тепла. На сході прогнозують +7...+12 градусів.

У північних регіонах – 11-14 градусів тепла. На півдні очікується 13-16 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві опадів не прогнозують, 12-14 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ – +12...+14 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

Реклама

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Читайте також