Тест замість ЗНО: як проходитиме вступна кампанія в Україні цього року

У 2022 році мультипредметний тест, який складатимуть абітурієнти замість традиційного ЗНО, проводитимуть у три сесії. Сьогодні, 19 квітня, завершується реєстрація.
Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.
"19 квітня завершується реєстрація на мультипредметний тест, але ми вважаємо, що буде три сесії: одна основна, на яку зараз закінчується реєстрація; буде ще одна додаткова та ще одна спеціальна", – сказав він.
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За словами Шкарлета, всього буде 28 спроб двічі на день, коли всі бажаючі абітурієнти зможуть пройти цей тест, щоб вступити до закладу вищої освіти.
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