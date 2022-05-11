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The Washington Post відкрила бюро у Києві – що це означає

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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11 травня, 19:00
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Журналісти відомого видання на постійній основі висвітлюватимуть події в нашій країні
Ізабель Хуршудян та Макс Берак вже кілька місяців висвітлюють війну в Україні / Колаж "Сьогодні"
Ізабель Хуршудян та Макс Берак вже кілька місяців висвітлюють війну в Україні / Колаж "Сьогодні"

Одне з провідних та авторитетних американських видань – газета The Washington Post – вирішило відкрити своє бюро у Києві. Завдяки постійній роботі американських журналістів у нашій країні Київ регулярно перебуватиме на порядку денному США. Також це означає, що у Вашингтоні вирішили – війна із Росією затягується надовго.

Про це йдеться у заяві видання, розміщеного на сайті The Washington Post.

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Що відомо

Редакція The Washington Post повідомила, що бюро у Києві очолить колишня кореспондентка видання у Москві Ізабель Хуршудян, яка працює в Україні з початку року. Ізабель робила репортажі із обстріляного Харкова, звільненої від російських окупантів Бучі та Бородянки.

Головним кореспондентом українського бюро виступить Макс Берак – колишній голова бюро WP у Найробі. Він працює в Україні з початку вторгнення Росії до України.

"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року", – йдеться у повідомленні.

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Причина

Редактор відділу закордонних справ The Washington Post Дуглас Джель зазначив, що відкриття бюро у Києві означає – редакція готується до освячення затяжної фази війни.

"Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій та гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну та авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі", – йдеться у заяві Дугласа Джеля.

Обстановка

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