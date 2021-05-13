"Тоді Україна ще не було". Макаревич здивував відповіддю про борщ

Російський рокер вважає, що коли придумали цю страву, то Україна ще не існувала, а зараз його роблять у багатьох інших країнах

Музикант Андрій Макаревич з дружиною / Фото: instagram.com/_einatklein

Після скандалу через висловлювання про Західну Україну лідер рок-групи "Машина времени" Андрій Макаревич зробив нову необережну заяву – він не вважає борщ споконвічно українською стравою.

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Про це повідомляють Факти.

Російський виконавець зазначив, що борщ готують не тільки в Україні, а і в багатьох інших регіонах. До того ж його рецептура відрізняється: в нього можуть додавати баранину, свинину, білі гриби або робити вегетаріанським.

"Я гадаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі", – додав Макаревич.

Рокер вважає, що "приналежність" борщу ні на що не впливає, тому що це "не спорт і не забіг на довгу дистанцію".

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"Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був", – зазначає музикант.

Макаревич зізнався, що любить різний борщ і що для нього головне – щоб ця страва була зроблена з умінням і любов'ю.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що минулого року українська влада вирішила домогтися включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

А в лютому CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу.