Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини України

"Тоді Україна ще не було". Макаревич здивував відповіддю про борщ

13 травня, 22:03

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російський рокер вважає, що коли придумали цю страву, то Україна ще не існувала, а зараз його роблять у багатьох інших країнах

Музикант Андрій Макаревич з дружиною

Музикант Андрій Макаревич з дружиною / Фото: instagram.com/_einatklein

Після скандалу через висловлювання про Західну Україну лідер рок-групи "Машина времени" Андрій Макаревич зробив нову необережну заяву – він не вважає борщ споконвічно українською стравою.

Реклама

Про це повідомляють Факти.

Російський виконавець зазначив, що борщ готують не тільки в Україні, а і в багатьох інших регіонах. До того ж його рецептура відрізняється: в нього можуть додавати баранину, свинину, білі гриби або робити вегетаріанським.

"Я гадаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибіру, і в Краснодарському краї, і в Україні, і в Білорусі", – додав Макаревич.

Рокер вважає, що "приналежність" борщу ні на що не впливає, тому що це "не спорт і не забіг на довгу дистанцію".

В тренді
ОАСК змусив моряків знову платити хабарі і побори українським чиновникам – Саакашвілі
В тренді
Помилку виявив екіпаж на етапі зльоту. У ДБР назвали головну причину катастрофи Ан-26 під Чугуєвом
Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
В тренді
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"
Реклама

"Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був", – зазначає музикант.

Макаревич зізнався, що любить різний борщ і що для нього головне – щоб ця страва була зроблена з умінням і любов'ю.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що минулого року українська влада вирішила домогтися включення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

А в лютому CNN включила український борщ до ТОП-20 найсмачніших перших страв світу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погода
На Україну насувається новий циклон Kai: де зіпсується погодаУкраїна
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс Нацбанку
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс НацбанкуФінанси
"Скоро повернуся, психлікарню зачиняють" – Тетяна Пьянова, яка по-звірячому вбила свою доньку, і рік потому наводить жах у своєму селіУкраїна
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спека
Готові до літа? Найближчими днями в Україну прийде 30-градусна спекаУкраїна
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не буде
SkyUp відмовився від польотів за 33 маршрутами: яких рейсів більше не будеТранспорт
"Заробітчан" в армії не буде: ЗСУ відмовляться від короткострокових контрактівУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти