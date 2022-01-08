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СЬОГОДНІ Новини України

Токаєв заявив про план "вбити всіх", а Україні приготували військову допомогу від США – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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8 січня, 07:00
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Президент Казахстану пояснив, як вчинить зі озброєними протестувальниками, а ЗМІ дізналися, як Вашингтон має намір стримувати Москву
У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту, а військову допомогу мають затвердити у Конгресі США. Колаж "Сьогодні"
У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту, а військову допомогу мають затвердити у Конгресі США. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Переговорів не буде: Токаєв заявив про план "вбити всіх"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що влада не вестиме переговорів з демонстрантами зі зброєю. Про це він повідомив у своєму Twitter англійською мовою.

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У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту. Колаж "Сьогодні"
У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту. Колаж "Сьогодні"

Справу Кернеса розслідуватимуть ще рік

У Харкові суд на рік продовжив строк розслідування можливого підроблення подання про обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради, яке нібито підписав тодішній мер Геннадій Кернес.

За рік розслідування правоохоронці допитали свідків. Колаж "Сьогодні"
За рік розслідування правоохоронці допитали свідків. Колаж "Сьогодні"

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У Тихому океані "прокинувся Вовк"

7 січня на найбільшому острові Галапагоських островів Ісабела почалося виверження вулкана Вовк. Це вже друге виверження Вовка за останні сім років. Вулкан Вовк знаходиться приблизно за 100 кілометрів від найближчого населеного пункту.

Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році. Колаж "Сьогодні"
Востаннє цей вулкан вивергався у 2015 році. Колаж "Сьогодні"

Україні приготували військову допомогу від США – які умови

Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні. За інформацією джерела, на такий крок Білий дім піде у випадку, якщо Росія продовжить демонструвати агресію щодо України на очікувану відмову від підписання кремлівської угоди про нерозширення НАТО на схід.

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Військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"
Військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"

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