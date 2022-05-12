Тільки перемога українського війська змусить Путіна сісти за стіл переговорів – Арсеній Яценюк

У Путіна було багато можливостей для дипломатичного вирішення, він сам загнав себе у глухий кут, говорить голова КБФ

Арсеній Яценюк розповів, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемога України на полі бою і звільнення окупованих територій – це єдина можливість досягти якоїсь домовленості з Росією.

Про це заявив в ефірі CNN голова Київського безпекового форуму, прем‘єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

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Він підкреслив, що Путін розв’язав новий тип війни – війну на виснаження.

"Ми проводимо контратаки. Разом із тим не можна недооцінювати нацистського диктатора Путіна і його криваву армію", – каже експрем'єр.

За словами Арсенія Яценюка, він ставиться скептично щодо будь-якого дипломатичного вирішення з Росією. Адже у Путіна були можливості, включно з тим аби не починати війну, пояснює він. Тому єдина можливість для нас досягти якоїсь домовленості з Росією – це перемогти на полі бою.

"Єдина перемога – це перемога українського війська і звільнення територій, окупованих російською армією", – наголосив Арсеній Яценюк.

Тільки за такої умови, вважає Яценюк, російський диктатор може усвідомити, що єдиний вихід – це відступити, сісти за стіл переговорів і досягти угоди.

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"Угода дуже чітка: Україна має відновити свою територіальну цілісність і Росія має поважати Україну як незалежну державу", – підкреслив голова КБФ.

Нагадаємо, армія РФ виявилася нездатною захопити ключові міста України та змушена відступати. ВСУ продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи кілька міст і сіл у напрямку російського кордону.