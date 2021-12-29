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СЬОГОДНІ Новини України

Трагедія на Прикарпатті. Ми дізналися, в якому стані постраждалі від вибуху в лікарні (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 22:08
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Від вибуху загинули троє людей, ще одна – в критичному стані з 90% опіків

День жалоби напередодні свят оголосили на Прикарпатті. Там завтра, 30 грудня, оплакуватимуть загиблих у пожежі. Жертвами вогню стали троє. Це – пацієнти Косівської районної лікарні. Хворі із ковідного відділення.

Кореспондент новин "Сьогодні" побувала на місці трагедії.

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Що сталося в лікарні

Опів на десяту вечора у реанімації Косівської райлікарні спалахнула пожежа. На місце відразу виїхали рятувальники, проте полум'я уже охопило все приміщення.

На момент займання у реанімації було семеро хворих. Когось встигли евакуювати ще до приїзду пожежних. Ще трьох людей – вони виносили з вогняної пастки.

"З першого поверху виходив густий чорний дим, спостерігалася паніка у медперсоналу, був відкритий вогонь За лічені хвилини полум‘я загасили. І тоді стало зрозуміло – загинули люди", – повідомив т.в.о. начальника управління ДСНС у Івано-Франківській області Ігор Оксентюк.

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Місце трагедії. Фото: ДСНС

Що відомо про загиблих та постраждалих

Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від COVID-19, троє від пожежі, троє постраждалі відвезені до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Постраждалі – медики Косівської райлікарні. 46-річна жінка – найтяжча. У неї 90 відсотків обпеченого тіла. Стан критичний. Іншій постраждалій – 58 років. У неї 60 відсотків опіків тіла. Стан тяжкий, але стабільний. Ще один постраждалий – медик. Його життю, кажуть у лікарні, загрози ніби немає.

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"На жаль, санітаочка більш важка, критичний стан. Вона не підлягає транспортуванню. Ми молимся і просим бога. Колеги постраждалих досі не можуть оговтатися від шоку", – розповів директор Косівської ЦРЛ Дмитро Микитюк.

Постраждалу, в якої обпечено 60 відсотків тіла, доправили до Києва. Її рятуватимуть уже столичні медики.

Що стало причиною пожежі

Правоохоронці нічого не коментували. Допитували свідків. В реанімаційне відділення нас не впускають. Там зараз проводять слідчі дії. По той бік поліційної стрічки – суцільне згарище. Реанімація вигоріла вщент.

За кілька годин слідчі оприлюднюють приголомшливу правду. В усьому винна запалена біля померлого від COVID-19 поминальна свічка.

"Я не можу сказати, що це зробив медичний персонал. Але є така ситуація, що коли помирає людина їй зразу запалюють у лікарні свічку. Це нікому не секрет, це у нас відбувається у всіх, я думаю, навколишніх лікарнях", – повідомив начальник штабу з питань НС Володимир Зузяк.

Директор лікарні причетність своїх підлеглих до трагедії – не коментує. Не вірять, у те, що медики самі могли запалили свічку в реанімації, і їхні колеги.

Що зараз відбувається у лікарні

У корпусі, де сталась пожежа, наразі жодного пацієнта. Без опалення залишилися пологове, травматологічне та хірургічне відділення. Холодні батареї і у відділенні екстреної медичної допомоги. Пацієнтів звідси перевели до сусідньої будівлі.

"Кого відпустили додому, кого переведи в сусідній корпус. Одну хвору транспортували в коломийську центральну районну лікарню, яка готувалась на кесарський розтин. Згоріло все. Збитки колосальні Після трагедії поліція розпочала кримінальне провадження. А рятувальники – влаштували перевірки усіх медзакладів Прикарпаття", – повідомив директор лікарні.

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