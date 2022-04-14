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СЬОГОДНІ Новини України

Трасу Київ – Чоп частково перекрили: чому та на який термін

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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14 квітня, 12:10
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Обмеження набули чинності 14 квітня о 9:30
Трасу Київ - Чоп перекрито на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"
Трасу Київ - Чоп перекрито на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

Трасу М-06 Київ – Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр перекрили. Також це стосується під'їздів до траси близько 51 кілометра. Таких заходів вжили з метою безпеки.

Про це повідомили у пресслужбі "Укравтодору".

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Обмеження набули чинності 14 квітня о 9.30 і триватимуть не менше трьох днів.

"Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи", – наголосили у відомстві.

Укравтодор заборонив Путіну пересуватися дорогами України

Державна компанія "Укравтодор", яка раніше закликала демонтувати дорожні покажчики по всій країні, щоб російські окупанти не знали, куди їм їхати, розпочала виготовлення спецзнаків для міжнародного злочинця Володимира Путіна. Поки що господаря Кремля попереджають, що йому особисто, а також його армії заборонено їздити нашими дорогами. Про це повідомляється на сторінці компанії в Фейсбук.

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"Поки наші хоробрі воїни та безстрашні городяни дають відсіч ворогові, шляховики оновлюють Правила дорожнього руху. Перед вами новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогові: "Негайно здавайся в полон або зустрінь смерть". Сьогодні дія знака поширюється на дороги всіх форм власності в Україні та союзних держав", – повідомляє "Укравтодор".

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Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!
Полювання на окупанта
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Не проспати!
Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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