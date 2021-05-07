Перший щеплений від COVID українець так і не отримав другу вакцину. Медики кажуть – це не страшно

Минуло 70 днів від старту вакцинації проти COVID-19 в Україні. Для повноцінної імунізації потрібно дві дози, а їх отримали тільки кілька сотень людина

Євген Горенко - перший українець щеплений від коронавірусу. Фото: ck-oda.gov.ua

Євген Горенко вакцинувалася проти COVID-19 першим в Україні. Йде вже третій місяць, але другу дозу Covishield лікар досі не отримав. З лютого, коли вакцина з'явилася в країні, тільки 428 людина повністю вакциновані.

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Коли в Україні будуть масово прищеплювати другий дозою і що буде, якщо зробити щеплення із запізненням, дізнавався "Сегодня".

Коли повинна бути друга доза?

У кожної вакцини свій інтервал вакцинації другий дозою. У одній може бути 14 днів, а в іншої – 90. В Україні поки використовується вакцини трьох виробників:

AstraZeneca (індійського та корейського виробництва);

Sinovac Biotech;

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першу партію AstraZeneca (Covishield) привезли ще в лютому . Першим прищепився Євген Горенко, анестезіолог з Черкас. Вже пройшло 70 днів від дати, коли йому вкололи першу дозу.

"Поки другу дозу не отримав і невідомо, коли вона буде", – прокоментував Євген Горенко.

Інтервал між першою і другою дозою спочатку був 21 день. Потім МОЗ збільшило проміжок до 12 тижнів. Це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дослідження показали, що ефективність вакцини вище саме з таким інтервалом.

Тому другу дозу вакциновані AstraZeneca повинні отримати в кінці травня.

вакциною Coronovac від Sinovac Biotech почали прищеплювати менше місяця назад – 13 квітня. Щоб вакцинація спрацювала і з'явилися антитіла на достатньому рівні, потрібно дві дози. Інтервал між уколами – 14-28 днів. Зараз більшість, тих, хто отримав другу дозу – вакциновані Coronovac (263 з 303).

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Вакциною Pfizer-BioNTech почали прищеплювати 18 квітня. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози. Інтервал – три тижні. Поки ніхто з вакцинованих не отримав другу дозу, однак препарат зарезервували для вакцинованих першої.

На другу дозу покличуть або треба записуватися?

Коли людина вакцинувалася першою дозою, то медсестра або лікар відразу записує його на друге щеплення. Дані про всі щеплення зберігаються в електронній системі, і лікар бачить записи про вакцинації, прокоментували в Міністерстві охорони здоров'я.

Пацієнт може побачити свої дані, якщо користується медичною інформаційною системою, в якій є кабінет пацієнта.

/ Фото: Flickr

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Вакцинованим першою дозою медики подзвонять за тиждень до другого щеплення, пояснює Жівотенюк Василь, координатор вакцинації проти COVID-19 в Києві.

Якщо людина вакцинована в групі з колективом, то мобільна бригада сама приїде за графіком, який у них є. Якщо людина записувався через сімейного лікаря, то йому подзвонять і запросять на другу дозу так само, як і на першу.

"На кожного щепленого є персональні картки згоди на вакцинацію, вони розподілені по днях. За календарем картки просуваються в черзі, і людей запрошують на вакцинацію. Якщо у людини повторна вакцинація 19-го числа, то його за тиждень попередять про неї ", – говорить Жівотенюк.

Чи вистачить в Україні вакцин для другої дози?

Ризик, що вакцин не вистачить, був в кінці березня. Вакциновані AstraZeneca могли залишитися без другої дози. МОЗ не зарезервував вакцину Covishield для повторної вакцинації з першої поставки і сподівався на другу поставку 1,9 млн препарату з Індії. Але за кілька днів до відвантаження препарату Індія заборонила продаж вакцини іншим країнам. Нас врятувала поставка від COVAX 367,2 тис. доз препарату AstraZeneca, тільки корейського. І індійська, і південнокорейська вакцини AstraZeneca ідентичні за складом і взаємозаміняють друг одного. Частина цієї партії залишили для щеплення вакцинованих першою дозою.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Однак все ще залишаються ризики, що вакциновані Covishield отримають другу дозу з запізненням. Всього 15 тис. Доз препарату AstraZeneca зарезервували для другої дози і їх планують використовувати з 19 травня по 20 червня. Але якраз в червні можуть відновиться постачання з Індії.

А від вакцини Coronovac і Pfizer-BioNTech відразу зарезервували за щепленими першою дозою.

Що буде, якщо "прострочити" другу вакцинацію?

Збільшення інтервалу не применшує ефективність вакцинації, каже Світлана Доан, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, професор Київського медичного університету. Захист дає вже перша доза, а друга підсилює її.

Також повідомлялося, що вакцинація в Україні йде дуже повільно, тому президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців повинні отримати щеплення до Дня Незалежності , 24 серпня.

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