Боягуз! Путін відмовився особисто говорити із Зеленським

Напередодні президент України закликав президента країни-агресора сісти за стіл переговорів та запитав, чого той боїться

Зеленський за переговори, але не на умовах Москви. Колаж "Сьогодні"

Кремль відмовився від особистої розмови президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на брифінгу повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.



Пєсков також заявив, що Росія не відмовляється від своєї вимоги "денацифікації України". За його словами, на переговорах про підписання документів поки не йдеться.

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Крім того, прес-секретар країни-агресора сором'язливо додав, що у Москві вважають – переговори з Україною мають відбуватись у тиші, без розголосу.

Напередодні, 3 березня, Зеленський заявив, що Путін уникає переговорів із ним. Він звернувся до президента РФ, який наказав бомбити мирні міста України, з питанням, чого він боїться.

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як із Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний чоловік, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не загрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі".