Трус! Путин отказался лично говорить с Зеленским

Накануне президент Украины призвал президента страны-агрессора сесть за стол переговоров и спросил, чего тот боится

Путин боится разговаривать с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Кремль отказался от личного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Песков также заявил, что Россия не отказывается от своего требования "денацификации Украины". По его словам, на переговорах речь о подписании документов пока не идет.

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Кроме того, пресс-секретарь страны-агрессора стыдливо добавил, что в Москве считают – переговоры с Украиной должны вестись в тишине, без огласки.

Накануне, 3 марта, Зеленский заявил, что Путин избегает переговоров с ним. Он обратился к президенту РФ, давшему приказ бомбить мирные города Украины, с вопросом, чего он боится.

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли".