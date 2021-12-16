Обери професію мрії! Українські зірки та ведучі проведуть онлайн-урок дітям

Під час уроку "Твоя суперпрофесія" успішні люди України допоможуть дітям з вибором майбутньої роботи та розкажуть, як досягти бажаного

В Україні пройде онлайн-урок «Твоя суперпрофесія» / Фото: Колаж: Сьогодні

17 грудня о 12:00 для старшокласників з усієї України на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова і на порталі Музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" відбудеться пряма трансляція мотиваційного інтерактивного онлайн-уроку "Твоя суперпрофесія".

Спеціально запрошені ведучі події – телезірки каналу "Україна" Григорій Герман та Лілія Ребрик.

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Запрошені спікери та гості:

голкіпер ФК "Шахтар" та національної збірної України Андрій Пятов;

ведучі телеканалу "Україна" Олексій Суханов та Ганна Панова;

керівник департаменту виробництва ТОВ "Новинна група Україна" Борис Долина;

експерт із профорієнтації Ганна Чатченко;

зірки не лише національного, а й світового масштабу.

Що буде на уроці?

Діти зможуть не лише познайомитися з популярними представниками затребуваних професій, а й дізнаються, що потрібно зробити і яку професію обрати, щоб максимально розкрити свої таланти та стати успішним.

Під час уроку відбудеться презентація професій 2-го сезону освітнього серіалу "Твоя суперпрофесія". Цього року серіал поповнять такі актуальні професії, як:

сторітлер;

ведущий/ інтерв'юер;

фото/відео монтажер.

Ексклюзивні подарунки

Автор найцікавішого питання до експертів, на думку зіркових ведучих, отримає від Фонду сучасний та функціональний планшет.

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Хто може брати участь?

Учасниками уроку стануть школярі 8-11 класів, а також підлітки з інтернатних закладів та дитячих будинків сімейного типу з усіх куточків України.

Цей урок є частиною великої програми Фонду "Рінат Ахметов – Дітям" та проєкту "Рінат Ахметов – Дітям". Твоя суперсила".

Не пропустіть прямий ефір! Буде багато цікавого та корисного! Деталі можна дізнатися тут.