Тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки: ТОП-5 найгарніших міст до Нового року (фото, відео)

Влада активно прикрашає вулиці та центральні площі до зимових свят

Міста України активно готуються до Нового року. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні Нового року в українських містах встановлюють ошатні ялинки, вішають яскраві декорації і в такий спосіб готуються до святкування.

Сайт "Сьогодні" склав ТОП-5 найгарніших українських міст, прикрашених до Нового року.

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Київ

На Софійській площі продовжують оздоблювати головну ялинку країни. Незважаючи на зливу, робітники розвішують гірлянди по всій довжині ялинки. Половина новорічного дерева вже горить різнокольоровими вогниками. Також з'явилася ілюмінація на вході до новорічного містечка з боку вулиці Володимирської.

На площі спеціально для сайту "Сьогодні" робітники увімкнули ілюмінацію на вхідній групі.

Вона прикрашена живою хвоєю і переливається різнобарвними вогнями.

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Дніпро

Дніпро практично закінчили прикрашати до Нового року – змінилася центральна пішохідна вулиця міста. Тепер її освітлюють тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки.

Вулиця вже сяє вогнями, а дві арки зі сніговиками чекають мешканців міста на фотосесію.

Також у Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. Усередині дерева знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.

Весь бульвар увечері буквально світиться через яскраву ілюмінацію.

Крім того, у місті планують запустити "полярний експрес". Дизайнери вже вигадують, як виглядатимуть вагони. 13 грудня їх відправлять на фарбування та поклейку. За традицією, транспорт прикрасять гірляндами з лампочками.

Одеса

В Одесі у парку Шевченка почала працювати відкрита ковзанка. Поряд з нею також прикрашають велику новорічну ялинку.

Так, щодня з 10 до 23 години всі охочі можуть покататися на ковзанах і помилуватися ялинкою. У темний час лід підсвічують прожекторами, а ялинка світитиметься сама.

Також у парку можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики.

Ялинка, яку прикрасили у п'ятницю, 3 грудня, цілком зможе принести багато радості оточуючим.

В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" В Одесі активно готуються до новорічних свят. Фото: "Думська" 1 /13

Чернівці

У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая. У автентичному старовинному будиночку у музеї просто неба щодня Миколай Чудотворець прийматиме діток.

Маленькі відвідувачі зможуть прогулятися екскурсією по музею, поспілкуватися із Святим Миколаєм і також отримати подарунки.

Свою роботу Резиденція розпочне 6 грудня.

Миколай прийматиме усіх охочих з 10:00 до 19:00.

Квиток – 130 грн.

Обов'язковий попередній запис за телефоном +38 (066) 104 56 82.

Запоріжжя

На площі Маяковського встановлюють головну міську ялинку. Монтаж конструкції у чашу фонтану здійснювався за допомогою спецтехніки.

Спочатку окремо зібрали та скріпили каркас ялинки, а потім її помістили у фонтан, де її спеціально закріплять та повністю прикрасять.

Цього року біля ялинки поновили хвойну частину. Також закупили нові гірлянди. Частина прикрас залишилася й з минулого року.

На ялинку вже повісили нові гірлянди — у теплому жовтому кольорі, а також білі лампочки, що виглядають як іграшки.

У Запоріжжі готуються до Нового року. Фото: "Індустріалка" У Запоріжжі готуються до Нового року. Фото: "Індустріалка" У Запоріжжі готуються до Нового року. Фото: "Індустріалка" 1 /3

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