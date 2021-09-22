"У нас вбивають за гроші": генерал-майор СБУ Вовк про мотиви замаху на Шефіра

На його думку, правоохоронна система не діє на випередження

Фото авто Шефира

Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та рішал, переконаний експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

Перший помічник Сергій Шефір, очевидно, мав вплив на ситуацію із державним бюджетом України. І його певні рішення могли не сподобатися деяким так званим рішалам, вважає Василь Вовк.

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"За політику у нас не вбивають, в нас вбивають за гроші. Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів. Я не маю на увазі тих олігархів, яких ми називаємо щодня, в тому числі на телебаченні. Маю на увазі рішал, типу ділових людей, які добиваються державного бюджету. Мабуть, все-таки у забезпеченні цілісності бюджету бере участь і пан Шефір. Думаю, саме це і стало мотивом цього злочину", – заявив в ефірі "Україна 24" експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

На його думку, після такого зухвалого замаху на вбивство можна зробити висновок, що правоохоронна система не діє на випередження.

"Об’єкт нападу – це дуже наближена до президента особа, один із найближчих людей президента. Це перший помічник президента. Це значна подія. Є ознаки замаху на вбивство. Тут можна зробити два висновки: наша кримінальна юстиція поглинута політикою, опустилася нижче плінтуса і на випередження ніхто не працює. Якщо йдуть вже такі замахи – це говорить про те, що потрібно робити ревізію правоохоронної системи і фільтрацію керівних осіб цієї системи", – додав Василь Вовк.

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Нагадаємо,автомобіль Шефіра був обстріляний з автомата 22 вересня близько 10:00 біля села Лісники Київської області. Був поранений водій, він перебуває в реанімації у клініці "Феофанія". Сергій Шефір не постраждав.