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"У нас вбивають за гроші": генерал-майор СБУ Вовк про мотиви замаху на Шефіра

22 вересня, 12:17
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На його думку, правоохоронна система не діє на випередження
Фото авто Шефира
Фото авто Шефира

Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та рішал, переконаний експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

Перший помічник Сергій Шефір, очевидно, мав вплив на ситуацію із державним бюджетом України. І його певні рішення могли не сподобатися деяким так званим рішалам, вважає Василь Вовк.

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"За політику у нас не вбивають, в нас вбивають за гроші. Треба шукати ображених людей серед так званих олігархів. Я не маю на увазі тих олігархів, яких ми називаємо щодня, в тому числі на телебаченні. Маю на увазі рішал, типу ділових людей, які добиваються державного бюджету. Мабуть, все-таки у забезпеченні цілісності бюджету бере участь і пан Шефір. Думаю, саме це і стало мотивом цього злочину", – заявив в ефірі "Україна 24" експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

На його думку, після такого зухвалого замаху на вбивство можна зробити висновок, що правоохоронна система не діє на випередження.

"Об’єкт нападу – це дуже наближена до президента особа, один із найближчих людей президента. Це перший помічник президента. Це значна подія. Є ознаки замаху на вбивство. Тут можна зробити два висновки: наша кримінальна юстиція поглинута політикою, опустилася нижче плінтуса і на випередження ніхто не працює. Якщо йдуть вже такі замахи – це говорить про те, що потрібно робити ревізію правоохоронної системи і фільтрацію керівних осіб цієї системи", – додав Василь Вовк.

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Нагадаємо,автомобіль Шефіра був обстріляний з автомата 22 вересня близько 10:00 біля села Лісники Київської області. Був поранений водій, він перебуває в реанімації у клініці "Феофанія". Сергій Шефір не постраждав.

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