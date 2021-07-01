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У Путіна бояться вступу України в НАТО: це "може все перекреслити"

1 липня 2021 15:37

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пєсков назвав Україну "несамостійною державою"

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

У РФ вважають, що прагнення України стати членом НАТО може посилити напруженість на Європейському континенті.

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Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Прагнення в сторону НАТО може додати більше нестабільності всьому Європейському континенту. Фактично може перекреслити перспективи до нормалізації відносин між Росією і Україною і додати неабияк напруженості на всьому периметрі наших кордонів", – сказав він.

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Пєсков назвав Україну "несамостійною державою, яка перебуває під впливом США".

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"Це країна, яка вважає, що вирішити свої внутрішні проблеми, я маю на увазі проблеми Донбасу, можна шляхом вступу в НАТО, шляхом вступу в антиросійський військовий союз", – сказав він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни Росії хочуть припинення війни, але це поки не доходить до президента РФ Володимира Путіна і діячів його пропагандистської машини.

Як ми вже писали, раніше президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів як приклад ракети, які можуть з'явитися на українській території, націлені на Москву.

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