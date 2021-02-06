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В українців крали дані при обході блокування "ВКонтакте"

6 лютого, 00:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Додаток передавав дані про активність мобільних пристроїв і їхню геолокацію

Фахівці з боротьби з кіберзлочинністю виявили, що додаток, який використовувався для обходу блокування російської соцмережі "ВКонтакте", крав особисті дані українців.

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Як повідомили 5 лютого в прес-службі Національного координаційного центру кібербезпеки України, це виявили дослідники з компанії Avast.

Йдеться про розширення VK Unblock для браузерів Chrome і Edge. Програма містила шкідливий код, який збирав даних облікових записів Google користувачів, зокрема активність мобільних пристроїв та їхню геолокацію.

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Крім того, по команді з керуючого сервера програма могла змінювати інформацію на веб-сторінках, зокрема результати пошуку. В цілому було виявлено 28 шкідливих програм.

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"Загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів; основні країни, на які було спрямовано атаку — Франція, Україна, Бразилія", – зазначили в НКЦК.

Наразі шкідливі розширення заблоковані Google і Microsoft.

Нагадаємо, минулого року Володимир Зеленський продовжив дію санкцій проти осіб і компаній, пов'язаних з російською агресією проти України. Серед багатьох фізичних осіб і компаній виявилися соцмережі "ВКонтакте", "Однокласники" і компанія "Яндекс".

А як СБУ займається кібербезпекою в країні, дивіться у відеосюжеті:

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ВКонтакте chrome кіберзлочинність EDGE кібербезпека

Джерело: Сьогодні

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