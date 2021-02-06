Українська
$ 27,89
33,45
  1. Последние новости Украины

У украинцев крали данные при обходе блокировки "ВКонтакте"

6 февраля, 00:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Приложение передавало данные об активности мобильных устройств и их геолокации

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные украинцев.

Реклама

Как сообщили 5 февраля в пресс-службе Национального координационного центра кибербезопасности Украины, это обнаружили исследователи из компании Avast.

Речь идет о расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge. Программа содержала вредоносный код, который собирал данных аккаунтов Google пользователей, в том числе активность мобильных устройств и их геолокацию.

Читайте также: Уберут ли "ВКонтакте" из приложений и как обходят запрет на смартфонах

Кроме того, по команде с управляющего сервера программа могла изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска. В целом было обнаружено 28 вредоносных программ.

В тренде
Радуцкий объяснил, сколько продлится вакцинация украинцев против COVID-19
Реклама

"В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция, Украина, Бразилия", – отметили в НКЦК.

На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский продлил действие санкций против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. Среди многих физических лиц и компаний оказались соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и компания "Яндекс".

А как СБУ занимается кибербезопасностью в стране, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВКонтакте chrome киберпреступность EDGE кибербезопасность

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать
День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делатьФаново
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют
Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валютФинансы
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы Vodafone
Как увеличить скорость мобильного интернета – советы VodafoneУкраина
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсом
Доллар быстро падает в цене: что происходит с курсомФинансы
Ждать ли доллара по 30 гривен? Два сценария до 2024 года
Ждать ли доллара по 30 гривен? Два сценария до 2024 годаФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять