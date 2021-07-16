Загроза вторгнення або піар-стратегія росіян – що вчені думають про статтю Путіна про єдиний російсько-український народ

"Єдиних народів" в світі просто не існує, вважає історик Денис Прошин.

На сайті Кремля з'явилася стаття Володимира Путіна під назвою "Про історичну єдність росіян і українців" з глибоким ексурсія в історію. Текст опублікований російською та українською мовою. Разом з тим, в україномовній версії використовується оборот "в Україні", а в російськомовній "на Україні".

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Наш кореспондент проаналізував основні тези публікації з кандидатом історичних наук, доцентом Денисом Прошиним, щоб зрозуміти на яку аудиторію – російську або українську вона розрахована і для чого була написана.

Політична гра чи "спільна біда і трагедія"

Володимир Путін: "росіяни й українці – один народ" ...

Денис, що ви скажете про це скандальне твердження?

- Це абсолютно політична і маніпулятивна заява. Абсолютно некоректна з наукової точки зору. "Єдиних народів" на світі просто не існує. Саме це визначення двозначне, якщо не безглузде. Якщо два народи "єдині", то це один народ. В такому випадку про який "народ" говорить Путін? Невже він готовий відмовитися від російської етнічної ідентичності заради злиття з українцями в рамках якогось "єдиного супернароду"? Або від власної ідентичності пропонується відмовитися тільки нам?

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Володимир Путін: "Відразу наголошу, що стіну, що виникла в останні роки між Росією і Україною, між частинами, по суті, одного історичного і духовного простору, сприймаю як велику спільну біду, як трагедію. Це, перш за все, наслідки наших власних помилок, допущених в різні періоди... "

У своєму тексті президент Росії трошки "посипає голову попелом" і як би "видавлює сльозу" читача. Простіше кажучи, апелює до емоцій читачів. Але разом з тим не зовсім зрозуміло, що він має на увазі?

- Очевидно, що автор критикує не себе. А має на увазі, що якісь помилки щодо України (і, треба думати, інших союзних республік) були допущені ще за його попередників – Михайла Горбачова, Бориса Єльцина. Вони невірно діяли і знищили союзну державу. Можливо, мається на увазі, що російські ліберали вже за часів "раннього Путіна" загравали з незалежною Україною, з самою ідеєю незалежної України. І все це в купі, призвело до тих наслідків, які ми бачимо зараз. Зазначу, що пафос підсилює тези Володимира Путіна з емоційної точки зору. Дозволяє йому піднести себе в ролі людини, якій глибоко небайдуже те, що відбувається між Україною і Росією. Але, насправді, це не більше ніж політична гра.

Володимир Путін: "Щоб краще зрозуміти сьогодення і заглянути в майбутнє, ми повинні звернутися до історії ... І росіяни, і українці, і білоруси – спадкоємці Київської Русі, що була найбільшою державою Європи. Слов'янські та інші племена на величезному просторі – від Ладоги, Новгорода, Пскова до Києва і Чернігова – були об'єднані однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською), господарськими зв'язками, владою князів династії Рюриковичів. А після хрещення Русі – і однією православною вірою. Духовний вибір Святого Володимира, який був і Новгородським, і Великим Київським князем, і сьогодні багато в чому визначає нашу спорідненість ... ".

Скажіть, з наукової точки зору дійсно можна стверджувати, що за часів Київської Русі від Ладоги до Чернігова говорили однією мовою?

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- Звичайно, ні. "Єдиного мовного простору" в сучасному розумінні на згаданій території в ті часи не існувало. Мова церковних служб, місцеві говірки, мови неслов'янських племен, якщо вже Путін згадав Ладозьке озеро ... Не кажучи вже про те, що в "історико-філологічних" висловлюваннях Путіна явно проглядається бажання звести все до "російськомовністі" Київської Русі. Господар Кремля намагається говорити про коріння двох народів. Але, про яке конкретно коріння? На це питання президент Росії не відповідає логічно і послідовно, коректно з наукової точки зору. У будь-якому разі мова Київської Русі не сягає своїм корінням в ті землі, які зараз прийнято вважати споконвічною Росією. Звичайно, його заяви виглядають переконливим. Але лише тому, що більшість людей мислять категоріями сучасного світу. Мовляв, якщо була єдина держава Стародавня Русь, значить і мова була одна. А це не так.

Вимушена мова дипломатії Богдана Хмельницького

Історик Денис Трошин: "Путін стверджує, що якщо була єдина держава Давня Русь, значить й мова була одна. Але це не так". Фото: Facebook

Володимир Путін: "Навіть запорожці в зверненні до російського царя (мається на увазі лист Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича – прим. авт.) називали, визначали себе російськими православними людьми ... Гетьман дякував царя за те, що він "все Військо Запорізьке і весь світ православний російський під міцну і високу руку свою царську прийняв".

Як ви це прокоментуєте?

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- Я впевнений, що помилково представляти Переяславську Раду і домовленості Богдана Хмельницького з Москвою як добровільне розчинення України в Росії. Це дуже серйозне спотворення історичних фактів. Йдеться про певні політичні маневри Богдана Хмельницького. Він вимушено використовує мову дипломатії, звертаючись до Російського царя. Але лише тому, що розуміє: без допомоги союзників йому не перемогти у тривалому і дуже важкому військовому конфлікті з Польщею. Вона тоді переживала не найкращі часи, але все ще залишалася однією з найбільших і найсильніших європейських держав. Очевидно також, що зважившись звернутися до царя Олексія Михайловича, Хмельницький просто не міг не виношувати плани про збереження автономії і вибудовування з Москвою перспективних відносин, які приведуть до незалежності.



Шантаж чи бажання переглянути результати Другої світової

Володимир Путін: "... Саме радянська національна політика – замість великої російської нації, триєдиного народу, що складався з великоросів, малоросів і білорусів – закріпила на державному рівні положення про три окремі слов'янськи народи: російський, український та білоруський ..."

Чи правильно я розумію, що в цьому фрагменті Путін наполягає: до більшовиків ніяких білорусів і українців не існувало?

- Так. Але, тоді виходить, що імператори Російської імперії незрозуміло для чого іменували себе самодержцем Великої, Малої і Білої Русі, – іронізує Денис Прошин. – Навіть у Російській імперії розуміли, що існує різниця між нашими народами, між землями, ними населеними. Звичайно, надалі більшовицька політика дійсно привела до відокремлення народів і певного зростання національної самосвідомості.

Володимир Путін: "Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один з найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А.Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення має бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, повинні повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу.

Історик Денис Трошин: стаття Путіна – це цинічна маніпуляція. Фото: Facebook

Всі ж інші територіальні придбання – це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульована підставу. Іншими словами – йдіть з тим, з чим прийшли. З такою логікою важко сперечатися. Додам тільки, що довільну перекроювання кордонів більшовики, як вже зазначав, почали ще до створення Союзу, і всі маніпуляції з територіями проводили волюнтаристськи, ігноруючи думку людей ".

У цьому фрагменті господар Кремля знову претендує на українську територію. Чи можна розцінювати цю заяву як шантаж України з метою схилити нас до підписання "мінських угод"?

- Якщо це і не прямі шантаж і тиск, то, у всякому разі, цинічна маніпуляція. Мовляв, не хочете віддавати території, давайте поговоримо на яких засадах ми готові погодитися з вашим суверенітетом ... Але, Володимир Путін сам не розуміє що говорить. Якщо на те пішло, то і деяких російських територій, якими Росія зараз володіє не було на момент укладання союзного договору 1922 року. Наприклад, Калінінградської області. Він що, готовий її віддати? А якщо мова йде, про Бессарабію, зокрема про території Ізмаїлівська району, то кому нам їх віддавати? Румунії? По суті, заявляючи про те, що ми всім зобов'язані СРСР і заграючи з темою повернення територій ("йдіть з тим, з чим прийшли"), Путін рикошетом потрапляє в тему результатів Другої світової війни. А це, як відомо, одна з "священних корів" російських дипломатії і ідеології.

"Товариш Сталін ви великий учений, в мовознавстві, знаєте ви толк. А я простий совесткій укладений, мені товариш сірий, брянський вовк ... "

Політична технологія або загроза війни

Чи може, на Ваш погляд, Путін (з огляду на те, що він пише в своїй статті) розв'язати повномасштабний військовий конфлікт?

- Після кількох років збройного конфлікту таку можливість, на жаль, повністю виключати не можна. Але, думаю що все – таки ця стаття написана більше для російської аудиторії, ніж для української. Завдяки цій публікації Путін в черговий раз постає в образі збирача російських земель. А з огляду на скільки зараз економічних, соціальних і політичних проблем, що накопичилися в РФ – це дуже важливо для його політичного іміджу.

Чому, тоді текст опублікований двома мовами? Російською та українською?

- По-перше, завдяки цьому стаття отримала широкий резонанс у світі. По-друге, таким чином президент Росії в черговий раз намагається продемонструвати своєму народу, що це Захід нав'язує йому образ агресора. А насправді – він миротворець. І навіть "готовий" йти на компроміси і говорити з українцями на їхній мові.

- Свого часу Йосип Сталін опублікував книгу "Вступ до мовознавства". Про що відомий радянський поет і прозаїк Юз Алешковсковскій заспівав: "Товариш Сталін ви великий учений, в мовознавстві знаєте ви толк. А я простий совітский в'язень, мені товариш сірий брянський вовк ... ". Тепер, Путін став автором історичної публікації. Крім, Путіна і Сталіна – ніхто з лідерів Росії не намагався взяти на себе подібну роль. Про що це може говорити?

- Путін, безумовно, намагається увійти в історію Росії як один з найбільших її лідерів. Зокрема, як правитель з "глибоким розумінням історії", з "історичним баченням доль Росії та споріднених народів". У цьому він може рівнятися на цілу низку радянських лідерів (і їхніх радників), які також зверталися до історії. Ставили її на службу державі. У 1954 році при Хрущові широко відсвяткували 300-річчя возз'єднання України з Росією. Зверніть увагу – до цього моменту в СРСР возз'єднання України з Росією, з Московським царством так масштабно ніколи не відзначали. Правда, в 1943 в розпал боїв за Україну був заснований Орден Богдана Хмельницького (за однією з версій – з подачі Олександра Довженка).

За Брежнєва на перший план вийшли сюжети Другої світової/Великої Вітчизняної. Саме тоді, строго кажучи, формулювалися багато з тим, якими користується сьогодні путінська ідеологічна машина: "вирішальний внесок в перемогу", сумнівність і другорядний характер допомоги Заходу, його дворушництво і загравання з Німеччиною, які зробили неминучим, необхідним пакт Молотова-Ріббентропа, і т.д.

Як повідомляли новини "Сегодня", Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії і України. Як на це відреагували в Україні.