Загроза вторгнення Росії. Ми дізналися, чи намагаються українці виїхати з країни

Інформація про ймовірне вторгнення Росії в Україну вже на наступному тижні може спричинити паніку

Ситуація на кордоні контрольована. / Фото: Колаж: Сьогодні

На фоні поширення інформації про загрозу вторгнення Російської Федерації у найближчі дні, ситуація на українському кордоні залишається контрольованою.

Про це заявили в Держприкордонслужбі в коментарі сайту "Сьогодні".

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Зокрема, на кордоні з РФ немає жодних провокацій. Крім того, прикордонники не відмічають збільшення загального пасажиропотоку громадян в пунктах пропуску.

"Зараз кордон по всій протяжності (а не лише на кордоні з РФ) в середньому протягом дня перетинає близько 85-90 тисяч осіб. Такі показники залишаються сталими протягом тривалого часу. Виші вони були лише під час зимових свят. До того ж ці показники значно менші ніж ті що були в докарантинний період", – сказали нам у Держприкордонслужбі.

Окрім цього зараз відсутні черги легкових транспортних засобів перед пунктами пропуску на всіх ділянках державного кордону.

Загроза вторгнення Росії

Росія розмістила поблизу кордонів України приблизно 109-тисячну армію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Він додав, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

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