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СЬОГОДНІ Новини України

Україна готова покликати миротворців ООН

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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20 лютого, 21:26
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Верховна Рада спробує не допустити, щоб Путін став Гітлером
ВР розгляне звернення до Ради безпеки ООН / Колаж "Сьогодні"
ВР розгляне звернення до Ради безпеки ООН / Колаж "Сьогодні"

Наступного тижня депутати ВР розглянуть звернення до Ради Безпеки ООН, Європарламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, G7 із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України – у регіонах, де сконцентрувалися війська Росії.

Про це повідомила депутат ВР Людмила Буймістер на своїй сторінці у Фейсбук.

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Заява

"За крок до атаки армії Кремля та початку кривавої війни в Європі я, як голова міжфракційного об'єднання "Євроатлантична Україна", ініціюю термінову постанову Верховної Ради України. Україна має негайно звернутися до Ради Безпеки ООН, Європейського Парламенту, Ради ЄС, країн-підписантів Будапештського меморандуму, Великої сімки із закликом негайно направити в Україну міжнародний миротворчий контингент для розміщення на півночі, сході та півдні України. Попередити нову війну в світі – ключовий обов‘язок ООН! Попередити війну в Європі – життєво важливий інтерес ЄС. Не допустити напад на Україну – зобов’язання країн-підписантів Будапештського меморандуму. Ще нічого не втрачено", – написала про свої наміри Буймістер.

Депутатка додала, що світова спільнота має об'єднатися і зробити все, щоб відвернути Європу від прірви, зупинити Путіна і не дати йому стати другим Гітлером.

Обстановка

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