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Україна має не відмовлятися від майнових претензій за Крим і Донбас – Олена Зеркаль

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 травня, 18:16
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Водночас дипломат зазначила, що міжнародне право не настільки розвинене, як інші галузі права
Міжнародні судові процеси дуже довготривалі, зазначає Олена Зеркаль / Фото: REUTERS, icj-cij.org. Колаж: Сьогодні
Міжнародні судові процеси дуже довготривалі, зазначає Олена Зеркаль / Фото: REUTERS, icj-cij.org. Колаж: Сьогодні

Україна має використати досвід іраксько-кувейтської війни, щоб отримати репарації від Росії і не відмовлятися від майнових претензій за Крим і Донбас.

Таку думку висловила надзвичайний і повноважний посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"На жаль, міжнародне право не дає дієвих механізмів швидкого повернення і можливості компенсації, реституції втраченого майна і взагалі втрачених життів", – зазначила вона.

Водночас дипломат нагадала, що вже є досвід країн, які проходили війни і отримували компенсації після цих війн.

"Я думаю, що нам потрібно скористатися досвідом Кувейту і війни, яка відбувалася між Іраком і Кувейтом. Після цього була створена відповідна компенсаційна комісія, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб опрацювати всі позови", – сказала Зеркаль.

На її думку, якщо в Україні буде проведена робота з підготовки оцінки втрат і позови будуть готуватися безпосередньо на підставі методології, яка визнана ООН, то в нас займе набагато менше часу на отримання компенсацій, ніж це зайняло у Кувейту.

Водночас Олена Зеркаль зазначила, що міжнародне право не настільки розвинене, як інші галузі права.

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"Ми знаємо це, оскільки проходили всі позови, які були проти Росії в рамках Європейського суду з прав людини, де ми також розраховували колись отримати великі компенсації за втрати, які ми зазнали в Криму і на Донбасі. Водночас, наскільки я знаю, зараз ми взагалі відмовилися від майнових претензій, і зараз мова йде просто про порушення прав в Європейському суді з прав людини", – повідомила вона.

Олена Зеркаль додала, що дізналася про те, що Україна відмовилася від майнових претензій, десь пів року тому, коли розглядалося питання щодо так званих 3 мільярдів Януковича, по яким ще триває судовий розгляд і не прийнято остаточне рішення Високим судом Лондона.

"Притому що судові процеси дуже довготривалі, і навіть зараз завершені процеси по двостороннім угодам про захист інвестицій, ще не завершилося жодною виплатою, окрім одного кейсу, який був між компаніями. Це "Нафтогаз" і "Газпром", – резюмувала вона.

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