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Украина не должна отказываться от имущественных претензий за Крым и Донбасс – Елена Зеркаль

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 мая, 18:16
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В то же время дипломат отметила, что международное право не столь развито, как другие отрасли права
Международные судебные процессы очень долговременные, отмечает Елена Зеркаль / Фото: REUTERS, icj-cij.org. Коллаж: Сегодня
Международные судебные процессы очень долговременные, отмечает Елена Зеркаль / Фото: REUTERS, icj-cij.org. Коллаж: Сегодня

Украина должна использовать опыт иракско-кувейтской войны для того, чтобы получить репарации от России и не отказываться от имущественных претензий за Крым и Донбасс.

Такое мнение высказала чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"К сожалению, международное право не дает действенных механизмов быстрого возвращения и возможности компенсации, реституции утраченного имущества и вообще утраченных жизней", – отметила она.

В то же время, дипломат напомнила, что уже есть опыт стран, которые проходили войны и получали компенсации после этих войн.

"Я думаю, что нам нужно воспользоваться опытом Кувейта и войны, которая происходила между Ираком и Кувейтом. После этого была создана соответствующая компенсационная комиссия, которая в течение многих лет работала над тем, чтобы проработать все иски", – сказала Зеркаль.

По ее мнению, если в Украине будет проведена работа по подготовке оценки потерь и иски будут готовиться непосредственно на основании методологии, признанной ООН, то у нас займет гораздо меньше времени на получение компенсаций, чем это заняло в Кувейте.

В то же время Елена Зеркаль отметила, что международное право не столь развито, как другие отрасли права.

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"Мы знаем это, поскольку проходили все иски, которые были против России в рамках Европейского суда по правам человека, где мы также рассчитывали когда-то получить большие компенсации за потери, которые мы понесли в Крыму и на Донбассе. В то же время, насколько я знаю, сейчас мы вообще отказались от имущественных претензий и сейчас речь идет просто о нарушении прав в Европейском суде по правам человека", – сообщила она.

Елена Зеркаль добавила, что узнала о том, что Украина отказалась от имущественных претензий, около полугода назад, когда рассматривался вопрос относительно так называемых 3 миллиардов Януковича, по которым еще длится судебное разбирательство и не принято окончательное решение Высоким судом Лондона.

"Притом что судебные процессы очень долговременные, и даже сейчас завершены процессы по двусторонним соглашениям о защите инвестиций, еще не завершилось ни одной выплатой, кроме одного кейса, который был между компаниями. Это "Нафтогаз" и "Газпром", – резюмировала она.

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