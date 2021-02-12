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Україна обновила список країн "зеленої зони": де можна відпочити від COVID-19

12 лютого, 21:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У червоний список потрапили 74 країн, в зелений – в півтора разу більше

Поки в Європі продовжують або посилюють карантинні заходи, пов'язані з пандемією COVID-19, українська влада оновила "червоний" список країн, після повернення з яких треба здати тест на коронавірус або відбути 14 днів самоізоляції

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Як повідомляє вітчизняний МОЗ, всього до списоку увійшли 74 іноземні держави, включаючи Португалія, Італію, Чорногорію, Іспанію, Словенію, Грецію, США, Словаччину, Велику Британію, Сербію, Нідерланди, Китай, Молдову, Польщу, Німеччину, Литву, Румунію, Росію, Казахстан і Туркменістан.

До списку увійшли країни, де показник захворюваності COVID-19 на 100 тисяч населення за минулі 14 днів вищий, аніж в Україні, тобто більше 134,6.

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Решта країн потрапляють в "зелений" список, і після повернення з них не потрібен карантин або COVID-тест. Необхідно відзначити, що в нього входить в півтора разу більше країн, серед яких сусідні Угорщина і Білорусь, а також ПАР, Франція, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Австралія, Естонія, Хорватія.

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В "зелений" список також увійшли популярні у наших туристів Туреччина, Єгипет, Шрі-Ланка, Грузія, Кіпр, Таїланд, Хорватія, Індія і Болгарія.

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Раніше повідомлялося, що в Словенії з 15 лютого пом'якшують карантинні обмеження, запроваджені раніше через пандемію коронавірусу.

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Також писалося, що в Латвії скасували комендантську годину на вихідних, проте буде посилено роботу поліції щодо запобігання масових зібрань людей.

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Єгипет Таїланд зона МОЗ список зелені зони червоний

Джерело: Сьогодні

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