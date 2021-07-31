Україна отримала ще 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac

Сьогодні, 31 липня, в Україну прилетів літак, який доставив чергову партію з 1,5 млн доз китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac

Китайська вакцина CoronaVac Sinovac. / Фото: REUTERS

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні в Україні прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac. Всього з початку прищеплювальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз щеплень від коронавірусу.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"На сьогодні в Україну з початку кампанії імунізації проти COVID-19 прибули 11 929 056 доз вакцин. А це означає що до кінця літа ми точно будемо мати обіцяні 10 млн щеплень", – написав Ляшко.

Він зазначив, що з отриманих Україною доз вакцини понад 4 млн були поставлені в рамках програми COVAX, понад 150 тисяч – в якості гуманітарної допомоги від країн ЄС.

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"7 637 956 доз (вакцини були закуплені – ред.) за кошти державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

За його словами, тільки цього тижня Україна отримала:

52 800 доз вакцини AstraZeneca;

430 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech;

764 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech.

"Саме зараз розвантажують ще один чартер з 1,5 млн доз цієї вакцини (CoronaVac – ред.)", – додав Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що в зараз в Україні триває 5-й етап вакцинації. Отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

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Також нагадаємо, в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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