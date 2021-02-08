Україна отримає американську вакцину Novavax: що відомо про препарат

У світі триває вакцинація від коронавірусу. В Україну також незабаром мають надійти перші дози вакцини, однак який це буде препарат – поки неясно.

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Однією з імовірних називають вакцину компанії Novavax. Принаймні цю інформацію підтвердили президент Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що відомо про цей препарат, яка у нього ефективність і чи спрацює він проти мутованих штамів.

Компанія була на межі банкрутства

Novavax – невеликий виробник вакцин зі Сполучених Штатів. Всього 18 місяців тому компанія зіткнулася із серйозною загрозою – виключенням зі списку фондових індексів NASDAQ (одна з трьох основних фондових бірж США).

Акції виробника впали нижче ніж до 1 долара, що викликало попередження від NASDAQ. Novavax навіть довелося продати два виробничі підприємства в Меріленді й, отже, скоротити штат співробітників більш ніж на 100 осіб.

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"Хороші ідеї. Поганий менеджмент... Компанія, ймовірно, скоро помре", – написав колишній менеджер у жовтні 2019 року.

Але тепер Novavax отримала фінансування від уряду США і некомерційної організації на розробку і виробництво вакцини проти коронавірусної хвороби. Після таких новин акції компанії на торгах стрибнули до 80 доларів, а керівництво найняло понад 300 співробітників для досліджень.

Склад вакцини

Препарат компанії Novavax створений на основі інактивованого коронавірусу. В його основі – S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Очищені білкові антигени у вакцині не можуть реплікуватися (створити копії) і викликати COVID-19.

Подібний метод вже використовується для виготовлення ліків від інших хвороб, включно з грипом та ВПЛ. Але головна особливість препарату Novavax – його можна зберігати при температурі 2-8 °C.

Ефективність вакцини

За результатами проміжних досліджень, вакцина Novavax показала ефективність вище 95,6%. А в боротьбі з британським штамом коронавірусу препарат виявився ефективний на 89,3%.

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"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві", – заявили в компанії.

Також вакцину тестували і в Південній Африці, де поширюється власний штам коронавірусу. Однак там ефективність вакцини була значно менша – 60%. Серед інфікованих ВІЛ – 49,4%.

Терміни постачання

Згідно з дослідженням Bloomberg, Novavax посідає друге місце в світі за запитом. Компанія вже будує заводи по всьому світу, щоб виробляти до 2 млрд доз на рік.

Нині вакцину тестують у США і Мексиці, це останній етап. До середини лютого у випробуваннях мають взяти участь 30 тис. осіб.

При цьому досліджень, проведених у Великій Британії, має вистачити для допуску препарату в Сполученому Королівстві, ЄС та інших країнах. Novavax розраховує подати заявку до відповідних відомств у березні або квітні.

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Вже оформлені попередні замовлення на 1,4 млрд доз, з них 1,1 млрд – до країн, що розвиваються, 200 млн хоче придбати Європейська комісія, 60 млн – Велика Британія.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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