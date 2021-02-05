Мільйон доз вакцини для України в лютому: Степанов розкрив деталі

Україна підписала з фармкомпаніями AstraZeneca і Novavax контракти на постачання 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.
Про це в ефірі телеканалу "Украіна24" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"В лютому ми маємо отримати мільйон доз вакцин. Цього достатньо, аби вакцинувати 500 тисяч наших громадян для того, щоб розпочати і практично повністю пройти перший етап вакцинації", – сказав Степанов.
Варто зазначити, що вакцини, які Україна отримає від британської AstraZeneca і американської Novavax, виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute в Індії.
Постачання будуть відбуватися через контракт між Serum Institute і Crown Agents.
Нагадаємо, що початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень робитимуть щомісяця. Водночас Степанов розповідав, скільки осіб вакцинують першими, і кого саме.
Ми також писали, що 15-16 лютого має заробити інформаційний портал з питань вакцинації, на якому можна буде записатися на вакцинацію.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк