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Миллион доз вакцины для Украины в феврале: Степанов раскрыл детали

5 февраля, 20:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Уже к концу месяца можно будет вакцинировать 500 тысяч украинцев

Украина подписала с фармкомпаниями AstraZeneca и Novavax контракты на поставку 12 миллионов доз вакцин от коронавируса.

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Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"В феврале мы должны получить миллион доз вакцин. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч наших граждан для того, чтобы начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации", – сказал Степанов.

Стоит отметить, что вакцины, которые Украина получит от британской AstraZeneca и американской Novavax, производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.

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Поставки будут происходить через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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Напомним, что начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

Мы также писали, что 15-16 февраля должен заработать информационный портал по вопросам вакцинации, на котором можно будет записаться на вакцинацию.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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