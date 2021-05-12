Україна розробляє три вакцини від COVID-19 – Ляшко. Ексклюзив

Світ продовжує боротися з пандемією коронавируса і наша країна не виняток, цілком ймовірно, що скоро українці зможуть вакцинуватися препаратом вітчизняного виробництва

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні розробляються три вакцини проти коронавірусу.

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Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Що відомо

Перша вакцина: білок COVID-2019 вирощується в штучних умовах на дріжджах. Потім його очищають в біореакторі.

Роботи проводить Інститут біології клітини, Львів, під керівництвом академіка Андрія Сибірна.

Друга вакцина: дослідження в двох напрямках – за схожою технологією штучного вирощування ослабленого білка коронавірусу і мРНК-вакцина (як Модерна).

Дослідження проводяться в Інституті біохімії ім. Палладіна, Київ, під керівництвом академіка Сергія Комісаренка.

Зараз шукають ресурси для промислового виробництва вакцини – на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції.

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Третя вакцина: на відміну від перших двох робиться за рахунок приватних інвесторів. Вакцину розробляє українська ПрАТ "Діапроф Мед" з американським корінням.

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У розробці бере участь епідеміолог Михайло Фаворов. Розробник заявляє, що добився нейтралізації вірусу на рівні клітини.

Державне фінансування цього проекту можливо, але лише після її наукового обговорення і наявності фармзаводу, який буде готовий цю вакцину випускати.

"Головна мета всіх наших інвестицій у розробку вакцин – відновити виробництво вакцин. Це довгостроковий процес і у ньому не можна вирішити все "на раз-два", якщо власного виробництва вакцин вже не має. Колись було, але зупинене і лінії перепрофільовані. Наразі українські фармацевтичні компанії готові провести трансфер, щоб випускати вакцину досить швидко", – говорить Ляшко.

Повне інтерв'ю "Сьогодні" з Віктором Ляшко читайте тут.

Нагадаємо, українців з електронної черги хочуть вакцинувати, але у певні дні.

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