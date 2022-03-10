"Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії": Резніков потролив окупантів

Російські війська слабшають, вони вже не мають виходу

Министр обороны рассказал, какая будет участь российских военных в Украине / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові можуть здатися в полон, наша країна ставиться з розумінням до цієї ситуації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"Доброго вечора, ми з України. Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, всі на своїх місцях. Як би це не було прикро для Росії! Я наполегливо раджу кожному російському солдатові проїхати прямо за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії", – сказав міністр оборони.

Військові РФ в українському полоні

Російський окупант Роман Буганцов загубився на нашій території, коли їхали колоною на захоплення Сум. Говорячи про те, як він опинився у Сумах, він сказав, що вони їхали всі разом, потім відстали.

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Військовополонений з Росії Володимир Расказов вибачився перед українцями за те, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ до України.

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

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4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.