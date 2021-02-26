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Україна ввела санкції ще проти 10 осіб: повний список

26 лютого, 19:10

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Зокрема в "чорний список" потрапили ексглава СБУ і колишній міністр внутрішніх справ

Після санкцій щодо нардепа Віктора Медведчука та його дружини Рада національної безпеки і оборони України погодила ще 10 осіб, проти яких будуть введені санкції на державному рівні.

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Про це на брифінгу 26 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Серед згаданих ним людей в "чорний список" потрапили представники вищого офіцерського складу, які зрадили Україну і сприяли російській агресії:

  • колишній очільник МВС і ексгенерал Захарченко Віталій Юрійович;
  • колишній керівник СБУ, ексгенерал-майор Якименко Олександр Григорович;
  • колишній керівник Антитерористичного центру при СБУ, ексгенерал-майор Тоцький Володимир Володимирович;
  • колишній контрадмірал Березовський Денис Валентинович;
  • ексгенерал-майор Шапортов Станіслав Володимирович;
  • ексгенерал-майор юстиції Няньчур Сергій Миколайович;
  • колишній генерал-майор Котовський Юрій Олександрович;
  • колишній генерал-майор Ганжа Сергій Валентинович;
  • колишній віцеадмірал Єлісєєв Сергій Станіславович;
  • колишній контрадмірал Шакуро Дмитро Олександрович.

Секретар РНБО зазначив, що всіх, проти кого ввели санкції, позбавили військових звань і державних нагород. Наразі вони перебувають не в Україні, але мають на території країни власність і активи – на них буде накладено арешт.

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Нагадаємо, що минулого тижня Рада національної безпеки і оборони України заблокувала активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини, у якої журналісти виявили нафтозавод в Росії.

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А на початку лютого під санкції потрапив народний депутат Тарас Козак, саме тому було заборонено мовлення телеканалів "112", ZiK і NewsOne.

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РНБО Захарченко Якименко Украина санкції

Джерело: Сьогодні

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