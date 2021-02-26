Україна ввела санкції ще проти 10 осіб: повний список

Після санкцій щодо нардепа Віктора Медведчука та його дружини Рада національної безпеки і оборони України погодила ще 10 осіб, проти яких будуть введені санкції на державному рівні.
Про це на брифінгу 26 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Серед згаданих ним людей в "чорний список" потрапили представники вищого офіцерського складу, які зрадили Україну і сприяли російській агресії:
- колишній очільник МВС і ексгенерал Захарченко Віталій Юрійович;
- колишній керівник СБУ, ексгенерал-майор Якименко Олександр Григорович;
- колишній керівник Антитерористичного центру при СБУ, ексгенерал-майор Тоцький Володимир Володимирович;
- колишній контрадмірал Березовський Денис Валентинович;
- ексгенерал-майор Шапортов Станіслав Володимирович;
- ексгенерал-майор юстиції Няньчур Сергій Миколайович;
- колишній генерал-майор Котовський Юрій Олександрович;
- колишній генерал-майор Ганжа Сергій Валентинович;
- колишній віцеадмірал Єлісєєв Сергій Станіславович;
- колишній контрадмірал Шакуро Дмитро Олександрович.
Секретар РНБО зазначив, що всіх, проти кого ввели санкції, позбавили військових звань і державних нагород. Наразі вони перебувають не в Україні, але мають на території країни власність і активи – на них буде накладено арешт.
Нагадаємо, що минулого тижня Рада національної безпеки і оборони України заблокувала активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини, у якої журналісти виявили нафтозавод в Росії.
А на початку лютого під санкції потрапив народний депутат Тарас Козак, саме тому було заборонено мовлення телеканалів "112", ZiK і NewsOne.
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