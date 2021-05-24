Україна запускає паспорта вакцинації. Коли вони з'являться?

Спочатку COVID-сертифікати потрібно синхронізувати з відповідними процесами в Європейському Союзі, а потім вже запроваджувати в Україні

З 1 липня влада планує впровадити в Україні паспорта вакцинації.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

24 травня, на нараді президент України Володимир Зеленський запитав, на якому етапі зараз підготовка COVID-паспортів, які анонсували для українців.

Своєю чергою, віцепрем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що попередньо їх заплановано запустити вже з 1 липня. Але спочатку документи потрібно синхронізувати з відповідними процесами у Європейському Союзі.

Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європі планують запровадити з 15-го червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який робив щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

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