Українці з симптомами COVID-19 не квапляться тестуватися і лікуватися – Степанов

В Україні частина людей, які мають симпоми коронавірусу, не одразу звертаються до лікаря та роблять ПЦР-тести.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми бачимо проблематику, що багато людей не звертаються до лікаря одразу, як тільки мають симптоми коронавірусу і на йдуть здавати тести", - сказав Степанов.

За його словами, на сьогоднішній день спроможність ПЛР-тестів складає 75 тисяч на добу.

"Це лабораторії Міністерства охорони здоров’я та наших лікарень. Це те, що ми нині можемо робити, на відміну від початку епідемії, коли булу лише 200 тестів на добу", – додав міністр.

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