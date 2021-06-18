Українці зможуть змінити прописку онлайн: коли запрацює і як це зробити

Міністр Федоров розповів, що в Раду вже подано законопроєкт – українцям не потрібно буде доводити чиновникам місце прописки

В Україні до кінця року хочуть ввести послугу електронної прописки, щоб її можна було змінювати прямо у смартфоні, а печатки у паперових паспортах зроблять непотрібними. Пробну версію можуть ввести вже у вересні. Про це розповів в інтерв'ю "Сьогодні" віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За його словами, наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який "вбиває" штамп у звичайному паперовому паспорті і дає можливість всім користуватися онлайн-пропискою. Документ планують прийняти в найближчі пару місяців (влітку у депутатів залишилося лише два пленарні тижні).

"Після цього не тільки власники ID-карт, але і всі жителі України зможуть міняти місце прописки онлайн. Ми плануємо запуск пілота на вересень. А до кінця року хочемо, щоб вже всі громадяни могли користуватися такою електронною послугою", – розповів Федоров.

Як це буде працювати

Міністр пояснив: щоб змінити місце реєстрації, людина повинна буде зайти на портал "Дія" або в додаток "Дія" на смартфоні, ввести адресу, де вона хоче зареєструватися. Якщо людина сама є власником, то вона вносить дані декларативно. Якщо це не її приміщення, то власнику приходить повідомлення, і він повинен дати згоду за допомогою електронного підпису.

"Після введення електронної прописки штамп в паспорті буде не важливий взагалі. На нього просто не будуть звертати увагу. Ми перекладаємо на плечі чиновників обов'язок перевіряти, де прописана людина. Для цього даємо їм зручний сервіс. Мене взагалі дуже сильно дратує в державі цей процес, що людина повинна щось пред'являти, щось доводити, хоча держава сама видає той чи інший документ. Це завдання держави – перевірити дані всередині себе. А не щоб людина доводила щось державі", – пояснив він.

Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю з Михайлом Федоровим.

Нагадаємо, нещодавно Україна першою у світі прирівняла цифровий паспорт до паперового. Тепер, наприклад, на касі в магазині для підтвердження віку можна показати паспорт у смартфоні.

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