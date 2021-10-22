Україна запрацювали нові камери на дорогах: як не впіймати штраф

Нові камери для фіксації перевищення швидкості встановили в п'яти областях України

В Україні запрацювали 17 нових камер на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відсьогодні запрацювали нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Їх встановили на трасах в трьох містах та у двох областях.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

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Де встановили нові камери

Ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють за адресами:

місто Львів

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;

місто Вінниця

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вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;

місто Харків

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;

Харківська область

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на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

Таким чином на дорогах України працюють 218 комплексів автофіксації.

Як працюють камери

Камери фіксують перевищення швидкості в автоматичному режимі. Якщо водій порушив ПДР, камера зніме це, і водію надійде штраф.

Якщо водій перевищив швидкість на 20-50 кілометрів, то він має заплатити штраф в розмірі 340 гривень. Але штраф буде меншим в половину (170 гривень), якщо оплатити його в 10-денний термін із моменту фіксації порушення.

Як можна сплатити штраф за порушення ПДР

Для цього можна скористатись як мінімум одним з цих зручних і законних варіантів:

перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови, та використати офіційний онлайн-сервіс МВС;

використати платіжні інструменти в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія";

у додатку "Дія" у розділі "Послуги"/"Штрафи за порушення ПДР";

у мобільному додатку "Штрафи ПДР";

скористатися чат-ботом в Телеграмі "Штрафи ПДР" (там можна ще й пуш-повідомлення налаштувати);

внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;

сплатити особисто в установах банків України.

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