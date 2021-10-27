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СЬОГОДНІ Новини України

Українська блогерка заплямувалась в рекламі російської онлайн-освіти

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 20:51
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Мусіна – співзасновниця мережі салонів краси G.Bar, Instagram-блогер та мама YouTube блогерки PupsiKira
Блогерша прорекламувала російську компанію
Блогерша прорекламувала російську компанію / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська блогерка Сабіна Мусіна прорекламувала російську інтернет-компанію із сфери онлайн-освіти.

Рекламу вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"Ураааа! Освітня платформа Skillbox вже в Україні. І я буду першою, хто поділився цією новиною. Кайф!" – написала Сабіна Мусіна.

Skillbox – російська інтернет-компанія зі сфери онлайн-освіти, заснована в 2016 році. Контрольний пакет ТОВ "Скілбокс" (70%) належить Mail.ru.

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Скандал із ТМ Yaro

Нещодавно в Україні спалахнув скандал із ТМ Yaro. Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони стоять на тлі будівлі Кремля в Москві.

Користувачі Мережі обурилися такою фотографією та почали залишати коментарі щодо неприпустимості таких знімків. Під одним із таких коментарів Привалова залишила відповідь у вигляді глузливого анекдоту про бандерівців, який ще більше розлютив Мережу.

Активісти відреагували на цю ситуацію та закликали магазини та інші бренди припинити співпрацю з брендом Привалової.

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Наступного дня стало відомо, що Rozetka перестала продавати продукцію Привалової. Слідом за інтернет-магазином від продукції Yaro відмовилися супермаркети "Сільпо" та мережа кав'ярень "Idealist".

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